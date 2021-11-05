У США знайшли скам'янілість невідомої тварини віком 300 мільйонів років: фото

У США знайшли скам'янілість невідомої тварини віком 300 мільйонів років: фото

Тварина була чотирилапою і могла бути предком рептилій або ссавців.

Викопний скелет тварини, яка мала чотири лапи і населяла планету приблизно 300 мільйонів років тому, виявили в національному парку Каньйонлендс в штаті Юта. Учені припускають, що що це може бути досі невідома науці тварина.

Про це повідомляє CNN.

Скам'янілість була знайдена у вигляді повного скелета, а кістки перебували у своїх “життєвих позиціях”, тобто так само, як і тоді, коли тварина була живою. Палеонтологи визначили вік знахідки від 295 мільйонів до 305 мільйонів років

Фото: Twitter / Petrified Forest NP

За словами Адама Хаттенлокера, доцента Університету Південної Каліфорнії, скамʼяніла тварина, очевидно, належить до ранніх амніотів — наземних хребетних, що відкладали яйця. Повний скелет дозволяє вченим аналізувати їхню еволюцію, а також предків ранніх рептилій та ссавців.

"Це феноменальний зразок. Ви не зустрінете подібне дуже часто, тому це відкриття дуже важливе", — сказав Адам Марш, провідний палеонтолог у Національному парку Аризони. Фахівець також додав, що це може бути досі невідома науці тварина.

Точний вигляд і класифікацію тварини, яка може бути раннім предком рептилій або ссавців, ще належить визначити.

Нагадаємо, раніше на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих близько тисячі років тому.

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