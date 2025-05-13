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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
309
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2 хв

У США знайшли мумію з "людськими руками": вчені досі не можуть встановити, хто це

Загадкова мумія з людськими руками, знайдена у вентиляції будівлі університету в США, спантеличила вчених. Істота схожа на капакабру.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У США знайшли мумію з "людськими руками"

У США знайшли мумію з "людськими руками". / © Daily Mail

У США продовжують досліджувати загадкову муміфіковану істоту з п’ятьма пальцями та нігтями, схожими на людські. Її знайшли у вентиляційному отворі історичної будівлі Університету штату Мічиган у місті Іст-Лансінг.

Про це пише Daily Mail.

Істоту назвали “Капакаброю” — на честь фольклорного чудовиська та абревіатури археологічної програми CAP, до якої вона тепер належить. Знахідка залишила без відповіді чимало запитань: що це за тварина, скільки їй років і як вона потрапила до будівлі.

За словами дослідниці Джеріель Карталес із Шотландського університету Данді, мумія приблизно розміром із кішку, має довгий хвіст, надзвичайно тонку шкіру, а головне — “майже людські руки”. У неї збереглися ніс, вуха та частково м’які тканини, однак зовнішній вигляд і умови зберігання створюють враження, ніби істота походить із іншого світу.

Попередні припущення щодо того, що це щур, собака чи кішка, не підтвердилися. Наразі найімовірнішою версією є єнот. Форма черепа й морди збігається, проте остаточно визначити це мають допомогти лише порівняння зубів.

Рентгенівські знімки не допомогли вченим визначити вид. / © Daily Mail

Рентгенівські знімки не допомогли вченим визначити вид. / © Daily Mail

Університетська будівля, де її знайшли, була збудована у 1889 році, тож мумія не може бути старшою. Зважаючи на умови — постійний потік теплого сухого повітря з вентиляції — вчені припускають, що тварина могла туди потрапити, застрягти та згодом муміфікуватися природним шляхом.

Джеріель Карталес наразі оцінює ймовірність того, що це єнот, у 75% і готується до фінального етапу аналізу — порівняння зубів з контрольними зразками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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