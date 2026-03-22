У США знайшли шкіру рептилії, якій майже 300 мільйонів років: що це означає

У печері Річардс-Спур в американському штаті Оклахома палеонтологи натрапили на найдавнішу відому скам’янілу шкіру рептилії. Вік знахідки оцінюють у 289 мільйонів років.

Знайдений фрагмент дуже малий — приблизно розміром із ніготь і надзвичайно тонкий. Попри це, під час мікроскопічного аналізу на ньому вдалося розрізнити лусочки та складки. Їхня будова подібна до шкіри сучасних крокодилів, що може свідчити про збереження окремих рис протягом сотень мільйонів років.

Науковці наголошують, що скам’янілості м’яких тканин трапляються вкрай рідко. На відміну від кісток або зубів, шкіра швидко руйнується після смерті організму. У цьому випадку вирішальну роль відіграли умови середовища. Осад у печері був насичений вуглеводнями — речовинами на нафтовій основі, які створили захисний шар навколо залишків і обмежили доступ кисню та води. Додатково процес розкладання сповільнювався через низький рівень кисню в окремих ділянках печери.

Аналіз зразка показав, що ранні рептилії вже мали водостійку луску. Така структура шкіри була важливою для утримання вологи в організмі та захисту від висихання. Це стало одним із ключових факторів, який дозволив хребетним остаточно закріпитися на суші.

Провідний автор дослідження Ітан Д. Муні, магістрант Університету Торонто в Міссіссозі, зазначив, що розташування лусок у вигляді рядів із рухомими ділянками між ними вказує на поєднання гнучкості та захисної функції шкіри. Це свідчить про вже сформовані адаптації до наземного середовища.

Скамʼянілості. Фото Current Biology

Водночас дослідники підкреслюють, що наявність вуглеводнів у зразку ускладнила детальний хімічний аналіз тканин. Попри це, отриманих даних вистачило, щоб зробити висновки про структуру шкіри та її функції.

Фрагмент було знайдено без пов’язаного скелета, тому остаточно визначити вид поки неможливо. Вчені припускають, що він може належати рептилії Captorhinus aguti, яка мешкала в цій місцевості в той період.

«Майбутні дослідження будуть зосереджені на поєднанні фрагмента шкіри з повним скелетом, що допоможе дослідникам краще зрозуміти, як розвивалися ранні рептилії та як їхня шкіра змінювалася з часом. Пов’язуючи характеристики шкіри з рисами скелета, вчені можуть створити повнішу картину раннього життя амніотів на суші», — йдеться в матеріалі.

