У стародавньої єгиптянки, яка померла понад 3000 років тому, знайшли пухлину із зубами – фото

Також було виявлено каблучку, яка "захищала її від болю".

У тазу стародавньої єгиптянки, яка померла понад 3000 років тому, знайшли рідкісну пухлину із зубами.

Про це пише Insider.

Пухлина, відома як тератома, була виявлена поряд з каблучкою, яка, як вважалося, могла мати магічну силу, що захищає від болю.

Відкриття на цвинтарі Північної пустелі Амарни в Єгипті може пролити світло на те, як древні єгиптяни боролися із хворобами, розповіла Гретхен Р. Даббс, професорка біоархеології в Університеті Південного Іллінойсу в Карбондейлі.

Каблучка могла використовуватися для захисту

Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі палеопатології, останки належали жінці, яка померла у віці від 18 до 21 року.

За словами Даббс, головної авторки дослідження, невідомо, що вбило жінку. Однак вона, можливо, страждала на біль через тератому яєчників. Тератоми дуже рідкісний тип пухлини, який зустрічається і сьогодні. Вони складаються з клітин, які іноді можуть спонтанно перетворюватися на інші частини тіла, а це означає, що з них можуть проростати волосся, зуби, кістки або м'язи.

У стародавньої єгиптянки знайшли пухлину із зубами / Фото: A. Deblauwe

Пухлини переважно доброякісні, але іноді можуть спричиняти біль і проблеми із зачаттям. Навіть сьогодні вони часто залишаються непоміченими.

Можливо, ця тератома турбувала давню єгиптянку 3000 років тому. Похована вона була з каблучками на лівій руці, що розташовувалися над пухлиною. Хоча розміщення руки є звичайним для таких поховань, на одній з прикрас були символи Беса, божества, що зазвичай асоціюється з дітонародженням, родючістю та захистом.

"Можливо, вона закликає Беса допомогти їй у цьому", - сказала Даббс.

Згадки про медичні методи лікування рідкісні

Хоча тератома може здатися гротескною, для археолога вона може бути рідкісною знахідкою. Більшість пухлин складаються з м'яких матеріалів, тому якщо не зберегти тіло, вони мають тенденцію з часом зникати. Але дивні кістки і зуби тератом можна легко ідентифікувати навіть через 3000 років.

Це лише п'ятий випадок зрілої тератоми яєчника, виявлений на археологічній ділянці, і перший давній випадок, виявлений в Африці. І це важливо. Деякі відомості про давньоєгипетську медицину були описані в письмовій літературі, але це говорить про те, як еліта, яка мала доступ до такого висококласного лікування, справлялася з хворобами.

Цю жінку, однак, поховали на досить скромному цвинтарі.

У стародавньої єгиптянки знайшли пухлину із зубами / Фото: M. Wetzel

Амарна був містом, яке було заселене лише 15–20 років, щоб підтримувати поклоніння фараона Аханатена богу сонця Атону. Населення міста, мабуть, було небагатим. Наприклад, їхній досить невеликий зріст дозволяє припустити, що вони, мабуть, регулярно стикалися з голодом, сказала науковиця.

Хоча жінка була похована в одній з найбільших гробниць на цвинтарі, навряд чи вона належала до найбагатших людей країни.

"Подібні речі дають нам невеликі шматочки головоломки, що дозволяє зрозуміти, як жили ці люди? Як на їхній життєвий досвід впливали медичні умови та травми? Як вони лікували травми? Чи закликали вони різних богів за різних типів травм?" – сказала Даббс.

За її словами, подальші дослідження останків можуть розкрити причину смерті цієї жінки та, можливо, її особистість.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя неандертальця з волоссям та без. Неандертальці вимерли близько 40 000 років тому.

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