У сузір'ї Стрільця астрономи знайшли старе ядро нашої галактики

Астрономи стверджують, що Чумацький Шлях залишив своє старе серце у сузір'ї Стрільця.

Дані апарату Gaia показали вченим, де зараз перебуває початкове ядро нашої галактики, яке являє собою древнє зоряне скупчення, навколо якого формувався Чумацький Шлях.

Про це пише Science News.

"Ми давно припускали, що таке гігантське скупчення старих зірок має розташовуватися десь у центрі Чумацького Шляху, і тепер апарат Gaia нам їх показав", — сказав астроном з Інституту астрономії Макса Планка Ганс-Вальтер Рікс.

Старе серце Чумацького Шляху є круглою протогалактикою, яка простягається майже на 18 тисяч світлових років. Її маса приблизно в 100 млн разів більша за масу Сонця або близько 0,2% нинішньої зоряної маси нашої галактики.

"Дослідження дає нам більше інформації про наймолодшу стадію формування Чумацького Шляху. Ми бачили деякі проблиски цієї зіркової популяції раніше, але нова робота дозволяє поглянути на неї цілком з висоти пташиного польоту", — додав астроном.

Раніше вчені знайшли екзопланету вчетверо більшу від Землі.

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