У світі став хітом застосунок "Ти мертвий?": що він робить та для чого його встановлюють

Самотність / © pixabay.com

Реклама

У Китаї стрімко зростає попит на мобільний застосунок «Ти мертвий?» (Are You Dead?). Сервіс, розроблений компанією Moonscape Technologies, створений спеціально для людей, які живуть самі та хвилюються, що у разі нещасного випадку про це ніхто не дізнається.

Про це пише Business Insider.

Користувач повинен кожні два дні заходити в застосунок і натискати спеціальну кнопку. Ця дія підтверджує, що людина жива, здорова і не потребує допомоги.

Реклама

Якщо підтвердження не надходить у встановлений термін, система автоматично надсилає тривожне повідомлення довіреній особі (родичу або другу), контакти якої були вказані заздалегідь.

Для чого створили додаток

Хоча додаток запустили ще у травні минулого року, пік його популярності припав саме на останні тижні. Основною аудиторією стали не пенсіонери, як можна було б очікувати, а молоді офісні працівники та студенти у мегаполісах.

Актуальність такого сервісу підтверджує статистика. За прогнозами китайських дослідників, до 2030 року кількість людей, які проживають самі, може сягнути 200 мільйонів. Саме на цю величезну аудиторію орієнтуються розробники, позиціонуючи свій продукт як базовий інструмент безпеки.

Попри успіх, назва «Ти мертвий?» викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина користувачів розкритикувала її за надмірну похмурість та прямолінійність. У відповідь на це у Moonscape Technologies заявили, що вже розглядають варіанти ребрендингу для пом’якшення іміджу.

Реклама

На міжнародному ринку застосунок відомий під назвою Demumu. Він вже потрапив до топів платних програм у США, Сінгапурі, Гонконзі, Австралії та Іспанії.

Найближчим часом розробники планують залучити додаткові інвестиції та створити адаптовану версію сервісу спеціально для людей похилого віку.

Нагадаємо, фахівці виявили троян Sturnus для Android, який використовує функції доступності для отримання контролю та здатен читати навіть шифровані чати у WhatsApp і Telegram.