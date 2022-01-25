У світі стрімко зростає попит на онлайн-освіту: які курси найпопулярніші серед українців

У світі стрімко зростає попит на онлайн-освіту: які курси найпопулярніші серед українців

Жителі України стали на третину частіше відвідувати онлайн-курси у 2021 році порівняно з 2020.

Попит на онлайн-освіту у світі стрімко зростає. Тільки за минулий рік кількість звернень до діджитал-платформ збільшилася на 98%. Такі дані оприлюднили в міжнародній дослідницькій компанії.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 січня.

Так, за даними експертів, жителі України стали на третину частіше відвідувати онлайн-курси у 2021 році порівняно з попереднім роком і увійшли до трійки лідерів європейських країн, де купують онлайн курси. Найбільший попит - у столиці. Також серед лідерів - Харків, Одеса, Львів і Дніпро. За популярністю найбільше купують курси англійської мови, сучасні бізнес-напрямки, ІТ-програмування та курси підготовки для школярів.