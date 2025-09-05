У світі є лише одні хребетні із прозорою кров’ю: хто вони

Крижана риба / Фото: IFL Science

Унікальна крижана риба, що мешкає в Антарктиді, має прозору кров. За словами вчених, ці істоти — єдині відомі хребетні, у яких у дорослому віці в крові зовсім немає гемоглобіну. Через це вони мають дуже цікаве забарвлення.

Про це пише IFL Science.

Життя в Антарктиді нелегке: суворі умови підштовхують тварин до крайнощів еволюції, для того, щоб могти дихати, харчуватися та не замерзати.

Яскравим прикладом того, які труднощі може подолати життя, є незвичайні антарктичні крижані риби. Життя у водах з низькою температурою сформувало їхній зір, змінило їхнє забарвлення та дало їм прозору кров.

Крижані риби — єдині хребетні без гемоглобіну в крові

Незвичне забарвлення риб є результатом повної відсутності гемоглобіну в їхній крові. Водночас це робить їх є єдиними відомими хребетними, у яких немає гемоглобіну в дорослому віці. Така особливість змінила їхню зовнішність, а також фізіологію.

Вчені зазначають, що відсутність гемоглобіну, пов’язана з безбарвною кров’ю з невеликою кількістю нефункціональних еритроцитоподібних клітин, надає цим рибам своєрідного блідого кольору, за який їх і назвали крижаними рибами.

Крижана риба / Фото: IFL Science

Оскільки крижаним рибам бракує гемоглобіну, кисень переноситься виключно у фізичному розчині. Через це киснева місткість їхньої крові становить лише одну десяту від здатності червоно кровних кісткових риб, попри збільшення розчинності газу при низькій температурі.

Життя в екстремальних умовах

Антарктичні крижані риби яскравий приклад того, що може статися якщо ізолювати вид в екстремальних умовах.

Ці риби з’явилися вперше, коли Антарктида охолола десятки мільйонів років тому. Це сталося у той момент, коли їхні предки зайняли нову екологічну нішу.

Випадкова мутація зробила їх нездатними виробляти гемоглобін. Вчені зазначають, що якби це сталося з рибами в інших частинах океану, вони б загинули, проте холодні та багаті на кисень води Антарктиди дозволили їм вижити без нього.

Дослідження, проведене у 2022 році, виявило, 60 мільйонів білокровних крижаних риб, які насолоджувалися життям у найбільшому з коли-небудь виявлених місць гніздування. Воно заховане під шельфовим льодовиком Філхнера на півдні антарктичного моря Ведделла і вважається найбільшим у світі місцем розмноження риб.

За оцінками спостережень, чисельність популяції місця гніздування, що становить 60 мільйонів особин, свідчить про те, що ця територія є життєво важливою для цього виду і є морським середовищем, яке заслуговує на охорону.

Раніше науковці виявили колонії істот у найглибших частинах Тихого океану — глибше за Еверест. Величезні скупчення червів і молюсків, можуть жити у повній темряві, без кисню й без звичного для людей джерела їжі.

Окрім того, у глибинах Антарктичного океану вчені вперше зафіксували біогеографічну межу, що розділяє два типи медуз. Попри те, що вони генетично схожі, одна форма не виходить за межі північних широт. Дослідники вважають, що може бути пов’язано із захистом від хижаків і екологічними умовами.

