У Сирії випадково знайшли гробницю таємничої імперії: що приховує візантійський комплекс

У Сирії виявили візантійську гробницю. / © AP

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У місті Мааррет-ен-Нуман (провінція Ідліб, Сирія) під час розчищення руїн зруйнованого будинку місцевий підрядник натрапив на залишки підземної гробниці, які, ймовірно, мають понад 1500 років. Знахідку вже назвали археологічною сенсацією.

Про це пише Sky News.

У Сирії виявили візантійську гробницю. / © AP

Поховання з часів Візантійської імперії

Місцеві мешканці, помітивши отвори в кам’яній підлозі під час реконструкційних робіт, повідомили про це владі. На місце прибули фахівці, які підтвердили — йдеться про підземний гробничий комплекс візантійського періоду.

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Комплекс складається з двох похоронних камер. У кожній — по шість кам’яних саркофагів, а на одній із колон — висічений хрест. Це, а також знайдені глиняні вироби й фрагменти скла, дозволили дослідникам віднести пам’ятку до візантійської доби.

Археологічне багатство Ідлібу

© AP

За словами Хасана аль-Ісмаїла, очільника Департаменту старожитностей провінції, Ідліб зберігає близько третини культурної спадщини Сирії — понад 800 археологічних об’єктів, зокрема й стародавні міста.

“Судячи з хреста й артефактів, ми маємо справу з гробницею з візантійської епохи”, — уточнив він.

Місцевий житель Гіат Шейх Діаб, який був на місці в момент виявлення комплексу, розповів Associated Press, що за часів правління Башара Асада люди часто приховували археологічні знахідки через страх втрати майна.

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