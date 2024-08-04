У Танзанії легендарний вулкан Олдоіньо-Ленгаї поступово зникає під землю: що є причиною цього явища

У Танзанії вулкан із незвичайною магмою протягом останніх 10 років поступово "зникає" під землю. Геологи припускають, що причина цього явища може бути в резервуарі, що роздувається під одним із двох кратерів вулкана.

Про це повідомляє LiveScience.

Нове дослідження показало, що земля навколо вершини кратера Олдоіньо-Ленгаї у Східній Африці просідала зі швидкістю 3,6 см на рік з 2013 по 2023 рік. За цей період вулкан заввишки 2962 метри зменшився приблизно на 36 см.

Вчені використовували дані супутникових систем Sentinel-1 та Cosmo-SkyMed для створення карт змін поверхні навколо вулкана Олдоіньо-Ленгаї. Вони виявили, що кругла ділянка землі навколо північного кратера вулкана просідала з постійною швидкістю протягом тривалої години. Олдоіньо-Ленгаї є єдиним вулканом на Землі, який вивергає карбонатну магму, що є дуже текучою та насиченою лужними елементами, такими як кальцій та натрій, але бідною на кремнезем.

Більшість земних магм містять багато кремнезему, який надає їй звичну в'язкість. У магмі вулкана Олдоіньо-Ленгаї кремнезему менше ніж 25% за вагою, тоді як у магмі інших вулканів цей показник становить 45-70%. Вулканолог Ерік Клеметті з Університету Денісона в Огайо порівнює виверження Олдоіньо-Ленгаї з водою, що ллється з садового шланга.

"Якби потрібно було вибрати найунікальніший вулкан на Землі, Олдоіньо-Ленгаї був би одним із найкращих кандидатів," — заявив Клеметті. Карбонатитова лава цього вулкана вивітрується швидше, ніж звичайна, завдяки своєму хімічному складу. Кальцій та вуглекислий газ у лаві формують кальцит та інші карбонатні мінерали, які розпадаються під впливом води чи вологості. Тому спочатку лава має чорний або темно-сірий колір, але після висихання стає білою.

Через свою рідку магму вулкан Олдоіньо-Ленгаї зазвичай вивергався лише потоком лави. Однак у 2007 році він несподівано вибухнув настолько сильно, що утворивши інший кратер завглибшки понад 100 м. Така вибухова активність тривала ще рік, після чого вулкан повернувся до виробництва потоків лави.

Вчені раніше припускали, що новостворений кратер може просідати, і нове дослідження підтвердило ці побоювання. Верхні схили кратера просідають з 2013 року.

Автори дослідження вважають, що вулкан "іде під землю" через те, що магматичний резервуар на глибині 1000 м буквально здувається. Також не виключено, що цей резервуар може бути пов'язаний з більшою областю зберігання магми на глибині 3000 м або глибше під вулканом.

Нагадаємо, раніше вчені оцінили реальну вартість зміни клімату і з'ясували, що протягом наступних 36 років це обійдеться людству у 24 трильйони доларів. Очікується, що до 2060 року економічні потрясіння вплинуть на багато галузей.

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