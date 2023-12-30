У таємничій печері виявили недоторкані поховання майя: такого вчені ще не бачили 

У Мексиці археологи натрапили на приховану поховальну камеру майя, заховану в печері під комплексом.

Про це пише Arkeonews.

Ця несподівана знахідка сталася під час робіт із розчищення нової стежки для відвідувачів, розташованої між двома храмами. Масивна скеля закривала вхід до прихованої печери всередині міста майя. Коли археологи усунули цю перешкоду, вони виявили скелетні рештки кількох людей.

Археологи виявили вісім чудово збережених поховань дорослих. Наразі всі матеріали проходять подальше вивчення.

Крім того, зафіксовано різноманітні скелетні рештки тварин, пов'язані з похованнями, домашніх собак, мишей, опосумів, оленів, кажанів, черепах, акул та інших. Деякі кістки оброблені як артефакти, такі як пробійники та голки, що відображають культурні практики цієї місцевості.

Це відкриття не лише дає уявлення про поховальні практики майя, але й порушує питання про обставини, що оточували людей, знайдених у цій прихованій поховальній камері.

Раніше стало відомо, що на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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