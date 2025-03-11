У Таїланді знайшли найдавніші людські останки віком 29 000 років

Скелет дитини кам'яної доби, виявлений у Таїланді, переосмислює те, що експерти знають про доісторичну історію цього регіону.

У печері Таїланду археологи виявили кістки дитини віком 29 000 років, які стали найстарішими людськими останками, знайденими в країні. Знахідка проливає світло на життя мисливців-збирачів кам’яного віку та їхні поховальні традиції.

Про це розповідає Live Science.

Скелет, прозваний "Пангпонд" на честь популярного тайського мультперсонажа, належав дитині віком 6-8 років. Вона, ймовірно, жила зі своєю родиною недалеко від узбережжя, але її життя обірвалося передчасно. Останки знайшли на археологічній ділянці Тхам Дін (Земляна печера), розташованій у національному парку Кхао Сам Рой Йот.

Про відкриття офіційно повідомили на пресконференції, яку організували Департамент витончених мистецтв та Департамент національних парків, дикої природи та збереження рослин уряду Таїланду.

Настінні малюнки та сліди життя давніх людей

Археологічні дослідження в Тхам Діні розпочалися ще у 2020 році. На стінах і стелі трьох печерних кімнат вчені знайшли малюнки, виконані червоною охрою. Більшість зображень – це фігури людей, зокрема мисливців із луками та стрілами, які полюють на оленів і мавп. Як пояснила провідний археолог Канніка Премджай, червона охра та каміння могли символізувати кров і владу.

Розкопки, які розпочалися у 2022 році, виявили різні предмети, що вказували на використання печери доісторичними людьми. Серед знахідок – кістки тварин, мушлі, насіння та каміння. Радіовуглецевий аналіз цих матеріалів показав, що давні люди жили тут у період від 29 000 до 11 000 років тому. Точний час створення наскельних малюнків поки що залишається невідомим.

Незвичайне поховання

Під шарами артефактів археологи знайшли поховання дитини Homo sapiens. Скелет лежав у витягнутій позі на спині, з руками та ногами, притиснутими до тіла. За словами фахівців Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду, такий стан останків може свідчити про те, що перед похованням тіло було загорнуте у тканину або зв’язане.

Це відкриття є унікальним для Таїланду та допомагає краще зрозуміти, як жили і ховали померлих представники давніх спільнот мисливців-збирачів у регіоні.