У Telegram стався збій: що трапилося

Telegram / © pixabay.com

Реклама

У Telegram 16 травня 2025 року стався збій близько 22:00 за київським часом і тривав близько двох годин.

Про це інформує сервіс Down for Everyone or Just Me.

© із соцмереж

Під час цього інциденту користувачі з різних країн, включаючи Україну, повідомляли про труднощі з надсиланням повідомлень, входом у додаток та іншими функціональними проблемами.

Реклама

Але наразі станом на 00:27 17 травня 2025 року вже немає ознак збоїв у роботі Telegram.

Нагадаємо, що в Одесі російський вербувальник намагався завербувати школяра через Telegram, обіцяючи йому додатковий заробіток, але підліток не повірив і звернувся до органів правопорядку.