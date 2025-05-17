ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

У Telegram стався збій: що трапилося

Користувачі Telegram зіткнулися зі збоєм у роботі месенджера.

Telegram

Telegram / © pixabay.com

У Telegram 16 травня 2025 року стався збій близько 22:00 за київським часом і тривав близько двох годин.

Про це інформує сервіс Down for Everyone or Just Me.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Під час цього інциденту користувачі з різних країн, включаючи Україну, повідомляли про труднощі з надсиланням повідомлень, входом у додаток та іншими функціональними проблемами.

Але наразі станом на 00:27 17 травня 2025 року вже немає ознак збоїв у роботі Telegram.

Нагадаємо, що в Одесі російський вербувальник намагався завербувати школяра через Telegram, обіцяючи йому додатковий заробіток, але підліток не повірив і звернувся до органів правопорядку.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
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