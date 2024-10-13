В TikTok з'явився новий тренд, який може перевірити силу мозку

Новий тренд пропонує користувачам перевірити свою реакцію та уважність.
У мережі з'явився новий тренд, що дозволяє людям перевірити силу свого мозку за допомогою спеціальної маски.
Про це повідомив 24 канал.
Суть тренду полягає в тому, що користувачі повинні правильно називати кольори на "дощечках", через які має пройти колечко. Це інтерактивний елемент, що перевіряє не лише увагу, але й здатність швидко реагувати. Правильні відповіді дозволяють колечку пройти, а неправильні — ні.
@itskikipepper OMG why is this so hard road cars challenge game filiter #car #challenge #filter #fyp #logo ♬ original sound - Kiki Pepper
@notethanca Road code numbers are so hard #codechallenge #numberchallenge #padlock ♬ sonido original - DJZRX
@jaimed011 Uno rapidito #fyp #Colors ♬ sonido original - Jaimed3
Нагадаємо, що ТСН.ua повідомляло, як подолати тривожність
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