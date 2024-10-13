В TikTok з'явився новий тренд, який може перевірити силу мозку

У мережі з'явився новий тренд, що дозволяє людям перевірити силу свого мозку за допомогою спеціальної маски.

Про це повідомив 24 канал.

Суть тренду полягає в тому, що користувачі повинні правильно називати кольори на "дощечках", через які має пройти колечко. Це інтерактивний елемент, що перевіряє не лише увагу, але й здатність швидко реагувати. Правильні відповіді дозволяють колечку пройти, а неправильні — ні.

Нагадаємо, що ТСН.ua повідомляло, як подолати тривожність

Читайте також: