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В TikTok з'явився новий тренд, який може перевірити силу мозку

В TikTok з'явився новий тренд, який може перевірити силу мозку

Дівчинка знімає відео / Фото: Freepik

Новий тренд пропонує користувачам перевірити свою реакцію та уважність.

У мережі з'явився новий тренд, що дозволяє людям перевірити силу свого мозку за допомогою спеціальної маски.

Про це повідомив 24 канал.

Суть тренду полягає в тому, що користувачі повинні правильно називати кольори на "дощечках", через які має пройти колечко. Це інтерактивний елемент, що перевіряє не лише увагу, але й здатність швидко реагувати. Правильні відповіді дозволяють колечку пройти, а неправильні — ні.

@itskikipepper OMG why is this so hard road cars challenge game filiter #car #challenge #filter #fyp #logo ♬ original sound - Kiki Pepper
@notethanca Road code numbers are so hard #codechallenge #numberchallenge #padlock ♬ sonido original - DJZRX
@jaimed011 Uno rapidito #fyp #Colors ♬ sonido original - Jaimed3

Нагадаємо, що ТСН.ua повідомляло, як подолати тривожність

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