- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
У центрі Чумацького Шляху виявили "планету-вигнанця" розміром із Сатурн
Планета віддалена від Землі на 9,9 тисяч світлових років і розташована в сузір’ї Стрільця.
«Планету-вигнанця» розміром із Сатурн виявили астрономи у центрі Чумацького Шляху.
Про це йдеться у науковій статті журналу Science.
Відомо, що вона віддалена від Землі на 9,9 тисяч світлових років і розташована в сузір’ї Стрільця. Її відкриття підтвердило, що великі планети в дуже рідкісних випадках можуть випадати з зіркових систем, що їх породили.
Відкриття було здійснено групою астрономів під керівництвом директора обсерваторії Варшавського університету (Польща) Анджея Удальського в рамках проєкту OGLE.
Наголошується, що астрономи виявили одразу кілька вкрай тьмяних та холодних небесних тіл, які часто називають «планетами-вигнанцями».
Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y«, розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янисти.