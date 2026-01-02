ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
109
1 хв

У центрі Чумацького Шляху виявили "планету-вигнанця" розміром із Сатурн

Планета віддалена від Землі на 9,9 тисяч світлових років і розташована в сузір’ї Стрільця.

Анастасія Павленко
Учені зробили нове відкриття

Учені зробили нове відкриття / © Credits

«Планету-вигнанця» розміром із Сатурн виявили астрономи у центрі Чумацького Шляху.

Про це йдеться у науковій статті журналу Science.

Відомо, що вона віддалена від Землі на 9,9 тисяч світлових років і розташована в сузір’ї Стрільця. Її відкриття підтвердило, що великі планети в дуже рідкісних випадках можуть випадати з зіркових систем, що їх породили.

Відкриття було здійснено групою астрономів під керівництвом директора обсерваторії Варшавського університету (Польща) Анджея Удальського в рамках проєкту OGLE.

Наголошується, що астрономи виявили одразу кілька вкрай тьмяних та холодних небесних тіл, які часто називають «планетами-вигнанцями».

Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y«, розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янисти.

109
