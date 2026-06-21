У центрі Чумацького Шляху знайшли загадкове сяйво: вчені заговорили про темну матерію

Невідоме джерело енергії в центрі Чумацького Шляху / © Unsplash

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У центрі нашої Галактики вже багато років фіксують незвичайний надлишок гамма-випромінювання. Нове дослідження показало, якщо це світіння створюють звичайні космічні об’єкти, зокрема пульсари, їх там має бути десятки тисяч — і майже невидимих для сучасних телескопів.

Про це йдеться у матеріалі cikavosti.

Цей результат знову повернув у центр уваги одну з найзагадковіших гіпотез астрофізики: можливо, астрономи бачать непрямий слід темної матерії.

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Дивне світло в серці Галактики

Астрономи давно спостерігають явище, яке отримало назву Galactic Center Excess — надлишкове гамма-випромінювання навколо центру Чумацького Шляху.

Це світіння має майже сферичну форму й поширюється на тисячі світлових років. Проблема полягає в тому, що відомих джерел випромінювання недостатньо, щоб повністю пояснити його силу.

Гамма-промені є найенергійнішою формою електромагнітного випромінювання. Їх можуть створювати надзвичайно потужні космічні процеси — вибухи зірок, чорні діри або пульсари.

Однак у центрі Галактики сигнал виявився надто незвичайним.

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Пульсари чи темна матерія?

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що джерелом гамма-променів є велика кількість пульсарів — швидко обертових нейтронних зірок, які випромінюють енергію.

Але новий аналіз показав: щоб пояснити спостереження лише пульсарами, у центральній частині Чумацького Шляху мало б бути понад 35 тисяч таких об’єктів.

Причому вони мають бути настільки слабкими, що сучасні прилади майже не можуть відрізнити їхній сигнал від іншого можливого джерела — темної матерії.

Команда дослідників під керівництвом Флоріана Ліста з Віденського університету та Ніка Родда з Лабораторії Лоуренса Берклі використала алгоритми машинного навчання.

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Вчені створили понад мільйон змодельованих варіантів гамма-карт, щоб перевірити, який сценарій краще пояснює загадкове світіння.

Як темна матерія може створювати світло

Темна матерія залишається однією з найбільших загадок сучасної науки. Вважається, що вона становить приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті, але не випромінює світла і не взаємодіє зі звичайними приладами так, як звичайна речовина.

Її існування припускають через гравітаційний вплив на галактики та зорі.

Одна з теорій говорить, що частинки темної матерії можуть знищувати одна одну під час зіткнення — цей процес називають анігіляцією. У результаті можуть утворюватися гамма-промені, які й фіксують телескопи.

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Якщо ця версія правильна, загадкове світіння в центрі Чумацького Шляху може стати одним із перших непрямих проявів темної матерії.

Чому загадка досі не розв’язана

Дослідники наголошують, що нова робота не доводить існування темної матерії.

Вона лише показує, що пояснення через пульсари потребує дуже специфічних умов — величезної кількості надзвичайно слабких джерел.

Флоріан Ліст назвав Galactic Center Excess однією з найбільш тривалих суперечок у сучасній астрофізиці.

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За словами науковців, майбутні спостереження з точнішими космічними телескопами можуть допомогти визначити, що саме створює загадковий гамма-сигнал у центрі Галактики.

Наразі ж відповідь залишається відкритою. Можливо, це прихована популяція пульсарів, а можливо і перший натяк на невидиму частину Всесвіту.

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