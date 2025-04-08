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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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У центрі Галактики готується вибух, який засвітить небо яскравіше за Місяць

Це перший підтверджений у Чумацькому Шляху приклад такої системи, яка може завершитися вибухом наднової.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
У центрі Галактики готується вибух, який засвітить небо яскравіше за Місяць

Наднова. / © NASA

Астрономи вперше виявили в нашій Галактиці унікальну подвійну систему з двох білих карликів, яка у майбутньому вибухне з потужністю, що у 10 разів перевищить яскравість повного Місяця.

Відкриття зробили дослідники з Ворікського університету (Велика Британія) та опублікували у Nature Astronomy, передає Phys.org.

Зірки розташовані на відстані лише 1/60 шляху від Землі до Сонця і обертаються одна навколо одної всього за 14 годин. У фінальній стадії, перед зіткненням, період обертання скоротиться до 30–40 секунд. Через 23 мільярди років вони зіллються в один об’єкт, спричинивши спалах наднової типу Ia — одного з найяскравіших явищ у Всесвіті.

Це перший підтверджений у Чумацькому Шляху приклад такої системи, яка може завершитися вибухом наднової. Загальна маса пари становить 1,56 маси Сонця, що робить її ідеальним об’єктом для досліджень еволюції зір і механізму наднових.

“Це неймовірно цінна знахідка, — зазначив керівник дослідження Джеймс Мандей. — Вона дає нам унікальний шанс зрозуміти, як еволюціонують зорі перед грандіозним вибухом”.

Наднові типу Ia використовують як “космічні маяки” для вимірювання відстаней у Всесвіті — вони мають стабільну яскравість і є ключем до вивчення темної енергії.

Чи становить небезпеку для Землі майбутній вибух? Ні — ця система розташована за 150 світлових років. До того ж, через мільярди років, коли станеться подія, сама Земля може вже не існувати — її знищить наше Сонце, яке до того часу стане червоним гігантом.

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