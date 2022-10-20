У Туреччині археологи знайшли гробницю святого Миколая

Стародавня гробниця була затоплена водою, однак археологам вдалося її розкопати.

Під час археологічних розкопок у Туреччині експерти виявили гробницю в стародавній церкві, яка належала святому Миколаю.

Про це пише Express.

Стародавня гробниця була затоплена водою після того, як у Середні віки в Середземному морі піднявся рівень моря. Але після понад 1600 років археологам вдалося розкопати гробницю з церкви в містечку Демре в районі Анталії на півдні Туреччини

"Тепер ми досягли залишків першої церкви та підлоги, на яку ступав сам святий Миколай", — розповіли вчені.

Святий Миколай жив між 270 та 343 роками і відомий тим, що успадкував гроші, які він роздавав бідним.

Хоча мало що відомо про святого Миколая, всі погоджуються з тим, що його легенда про дарування подарунків була помічена як джерело натхнення для Санта-Клауса. Святий Миколай був також побожним християнином, який дотримувався вчення Ісуса про продаж усього мирського майна й допомогу бідним.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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