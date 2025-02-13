У Туреччині виявили невідому індоєвропейську мову бронзового віку

Анатолія була багатомовним і багатокультурним регіоном, де використовувалися різні мови, зокрема хетська, лувійська, палайська та хатська.

Під час археологічних розкопок у Богазькій-Хаттуші, столиці Хетського царства, дослідники знайшли клинописну табличку з текстом раніше невідомою мовою. Нововідкрита мова отримала назву "калашма" та належить до анатолійсько-індоєвропейської мовної родини.

Про це пише Arkeonews.

Хетське царство, що існувало в період 1650–1200 рр. до н.е., відігравало важливу роль у Східному Середземномор’ї та на Близькому Сході. Виявлені тексти свідчать, що Анатолія була багатомовним і багатокультурним регіоном, де використовувалися різні мови, зокрема хетська, лувійська, палайська та хатська.

Що відомо про знахідку

Табличка містить вступ, де зазначено, що експерт із ритуалів чаклує "на мові Калашма". Це вказує, що хетські жерці записували іноземні ритуали мовою народів, з якими контактували. За словами професора Андреаса Шахнера, керівника розкопок у Хаттуші, ця практика була поширеною серед хетів:

"Хетти активно записували ритуали різними мовами, включаючи сирійські та месопотамські традиції. Вони вірили, що боги іншого регіону розуміють лише свою рідну мову, тому намагалися використовувати її в культових текстах".

Дослідники знайшли клинописну табличку з текстом раніше невідомою мовою. / Фото: arkeonews.net

Калашма була поширена на північно-західному кордоні Хетського царства, ймовірно, в районі сучасних Болу або Гереді. Відомо, що тексти, написані цією мовою, містять описи повсякденного життя та святкових ритуалів.

Процес дослідження

Розшифровкою 174 табличок займалася міжнародна група вчених. Над їхнім перекладом працював професор Даніель Швемер з кафедри близькосхідних мов Вюрцбурзького університету в Німеччині та доцент Метін Альпарслан зі Стамбульського університету.

Після перекладу професор Елізабет Рікен і доцент Ілля Якубович з Університету Марбурга провели лінгвістичний аналіз та ідентифікацію мови. За словами Шахнера, робота з табличками стала результатом командної співпраці:

"Професор Швемер працює над клинописними знахідками, знайденими під час розкопок. Він перевів їх із клинопису на латинську абетку, після чого фахівці з лінгвістики проаналізували та розшифрували тексти".

Хоча зміст табличок не містить важливої історичної інформації, вони підтверджують концепцію багатомовності Хетської імперії та її гнучкий підхід до включення завойованих народів у власну релігійну та політичну систему.

Результати досліджень уже опубліковані у цифровому форматі у праці "Keilschrifttexte aus Boghazköi" професора Швемера. Офіційне видання текстів мови калашма заплановане на найближчі місяці.

Професор Шахнер підкреслює важливість цієї знахідки для вивчення історії регіону:

"Це відкриття ще раз доводить, що стародавня Анатолія була місцем перетину численних культур і мов. Ми продовжуємо вивчати ці тексти, щоб більше дізнатися про хетське суспільство та його взаємодію з сусідами".