У Туреччині знайшли печатку Хетської імперії, на якій викарбувана погроза – фото

У Туреччині археологи знайшли клинописну печатку, яка використовувалася царською родиною Хетської імперії. На неї було нанесено напис "Той, хто порушить її, помре".

Про це повідомляє Arkeonews.

Знахідку було зроблено приблизно за 100 кілометрів від Анкари, у місті Бюклюкале. Археологічні розкопки показують, що місто також відігравало активну роль під час ассирійських торговельних колоній. З давніх-давен цей регіон був важливим переплетенням торговельних шляхів, яке контролювалося містом. Він також був важливим хетським центром, розквіт якого припав на друге тисячоліття до нашої ери.

Фраза на печатці "Той, хто порушить її, помре", вказує на те, що ті, хто порушують угоди, будуть покарані.

Печатка Хетської імперії / Фото: Arkeonews

Печатка Хетської імперії / Фото: Arkeonews

Науковці зауважили, що хетські закони часто передбачали штрафи або компенсації як покарання, а не смертну кару. Тому печатка та напис на ній є визначними.

"Такі печатки зазвичай ставилися на контрактах і говорили, що якщо щось буде зроблено з порушенням контракту, буде штраф. Король і королева з Хаттуси щось прислали сюди. Це свідчення того, що в цьому місті існували інтенсивні відносини між Хаттусою та королівською родиною", - заявив керівник розкопок Кімієсі Мацумура.

Під час цьогорічних розкопок було знайдено ще один відбиток теракотової печатки з мотивами у кількох фрагментах. Що означає відбиток печатки, стане зрозуміло після дослідження експертів.

Хетська імперія була однією з наймогутніших з центром у сучасній Туреччині, яка займала також частини сучасних Сирії та Іраку.

Нагадаємо, дослідження показали, що неандертальці мали генетичну недугу, від якої люди страждають досі.

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