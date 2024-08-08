У Туреччині знайшли стародавній календар: камінь зберіг свідчення зіткнення Землі з кометою

Дослідники нарахували на кам'яному стовпі 365 символів у формі літери "V" та одного птахоподібного звіра.

Знайдені в Туреччині різьблені у камені малюнки були зроблені майже 13 000 років тому. Команда дослідників з Единбурзького університету дійшла висновку, що зображення є найстарішим відомим місячно-сонячним календарем,який відстежує фази сонця, місяця та сузір'їв.

Про це пише Live Science.

Археологи виявили різьблення, висічене на великому кам'яному стовпі, в Гебеклі-Тепі – археологічному пам'ятнику на півдні Туреччини, відомому великою кількістю храмів з майстерно витравленими малюнками. Зображення на стовпі, ймовірно було зроблене, щоб відзначити катастрофічне зіткнення комети з нашою планетою.

Дослідники нарахували на кам'яному стовпі 365 символів у формі літери "V". вони припустили, що кожна відмітка є одним днем, а весь календар охоплює "12 місячних місяців плюс 11 додаткових днів".

На додаток до символів "V" дослідники проаналізували різьблення "птахоподібного звіра", навколо шиї якого теж вирізаний символ "V". На думку вчених, цей малюнок може представляти "сузір'я літнього сонцестояння на той час", коли його було зроблено.

"Малюнки, які, ймовірно, були зроблені близько 10850 до н. е., були способом зафіксувати удар комети, який стався на той час. Вони показують, що ці ранні мешканці могли записувати свої спостереження за сонцем, місяцем та сузір'ями у формі сонячного календаря", – розповіли дослідники.

Археологи вважають, що вплив удару комети, який міг спровокувати льодовиковий період, був достатнім, щоб викликати культурний зсув у Гебеклі-Тепі і навіть міг призвести до формування нового культу чи релігії.