У Туреччині археологи знайшли унікальні артефакти I століття нашої ери (фото)

Археологи повідомили про несподівані знахідки в одному з найважливіших міст Римської імперії.

Розкопки

Розкопки / © foxnews.com

В античному місті Ефес на території сучасної Туреччини археологи зробили низку несподіваних відкриттів, які дають нове уявлення про життя заможних мешканців римської доби та історичний контекст одного з ключових центрів раннього християнства.

Про це передає телеканал Fox News.

Під час розкопок дослідники виявили розкішну мармурову ванну I століття нашої ери, а також фрагмент античної статуї, який тривалий час використовували як частину дорожнього покриття.

Центральною знахідкою стала мармурова ванна завдовжки близько 1,5 метра, виготовлена з рідкісного мармуру Greco Scritto з характерними темними прожилками. Як повідомив керівник розкопок, археолог Сердар Айбек, артефакт датується I століттям н. е. і, на відміну від відомих громадських терм Ефеса, був призначений для приватного користування.

За припущенням учених, ванна належала мешканцям так званих «будинків на терасах» — елітного кварталу, де проживала римська аристократія. Згодом, як встановили дослідники, цей предмет інтер’єру втратив своє первинне призначення і був повторно використаний як резервуар для води у вуличному фонтані.

/ © Fox News

© Fox News

/ © Fox News

© Fox News

Ще однією несподіваною знахідкою став торс чоловічої статуї, створеної на межі I століття до н. е. та I століття н. е. Археологи встановили, що після руйнування скульптури її фрагмент використали як звичайну бруківку. Торс знайшли обличчям донизу безпосередньо в дорожньому полотні поблизу стародавнього Стадіону.

Ефес посідає особливе місце в історії християнства — місто згадується в Біблії як одна з семи церков Апокаліпсису, а в I столітті тут проповідував апостол Павло. Нові знахідки доповнюють серію значущих археологічних відкриттів у регіоні за 2025–2026 роки, зокрема виявлення давньої християнської мозаїки в Урфі, руїн римського залу засідань у Лаодикії та комплексу християнських гробниць VI століття в сирійській провінції Ідліб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи представили нове пояснення загадкової смуги з 5200 отворів у перуанській горі Монте-Сьєрпе.

