У Туреччині знайшли 2000-річне судно з ідеально збереженим скарбом (фото)

Знайдений скарб / © Indian Defence Review

Поблизу міста Адрасан, на півдні Туреччини, група підводних археологів із команди доктора Хакана Оніза з Університету Акденіз здійснила відкриття, яке вже називають одним із найважливіших у регіоні за останні десятиліття.

Про це пише Indian Defence Review.

На глибині близько 35–45 метрів під водою вони знайшли грецько-римське торговельне судно, яке пролежало на дні понад 2000 років. Усередині його трюму археологи побачили ідеально впорядковані ряди керамічного посуду — мисок, тарілок і підносів.

Розташування предметів свідчить, що вантаж був ретельно запакований для перевезення. Така акуратність демонструє рівень організації торгівлі у І столітті до нашої ери — І столітті нашої ери, а також ставлення до товару, який мав долати сотні кілометрів морем.

Цей корабель дає змогу науковцям краще зрозуміти, як виглядали морські торговельні шляхи того часу, які товари перевозили, і наскільки розгалуженими були контакти між портами Східного Середземномор’я.

Як з’ясували дослідники, більшість знайдених предметів належить до типу Eastern Sigillata A — високоякісного червонолакового посуду, популярного в елліністичну та римську епоху. Такий посуд виготовляли поблизу Антіохії та експортували у великій кількості до портів у Малій Азії, на Кіпрі, у Сирії та навіть у Північній Африці.

Археологічна команда уважно фіксує кожен виріб, аналізуючи форму, орнаменти, виробничі відмітки та залишки фарб. За словами доктора Оніза, подібні знахідки — це справжні «облікові книги античної торгівлі». Вони допомагають відстежити маршрути перевезень, виявити економічні центри того часу та зрозуміти, як формувався ринок Середземномор’я.

Знахідка археологів / © Indian Defence Review

Єдність форм і стилю знайдених виробів свідчить, що корабель перевозив стандартизований товар — ймовірно, замовлення великого торговця або мережі купців. Це вказує на існування налагоджених логістичних систем і комерційних зв’язків між регіонами.

Попри те, що судно пролежало на дні моря понад два тисячоліття, більшість кераміки збереглася майже без ушкоджень. Багато предметів навіть не втратили свій первісний колір і фактуру. Таке збереження вважають надзвичайною рідкістю для підводних археологічних пам’яток.

Зараз над артефактами працюють фахівці з консервації, які документують кожен фрагмент, фіксують подряпини, виробничі дефекти та навіть відбитки рук майстрів. Роботи координуються спільно з Музеєм підводної археології у Бодрумі, який є провідним центром з охорони морської спадщини Туреччини.

Саме там планують зберігати та експонувати знахідки з Адрасана. Виставка дасть змогу побачити не лише окремі артефакти, а й відтворену модель корабля, щоб відвідувачі могли уявити, як саме виглядав торговельний рейс 2000 років тому.

Відкриття вже отримало офіційний статус національного надбання Туреччини. Міністерство культури і туризму країни анонсувало створення нового Музею підводної археології Середземного моря у регіоні Кемер (Ідірос), де поруч із уламками Адрасанського судна будуть представлені й інші відкриття з південного узбережжя.

Експозиція має на меті не лише показати археологічні скарби, а й розповісти про морську торгівлю античного світу, технології суднобудування, а також повсякденне життя людей, які плавали цими маршрутами.

Відвідувачі зможуть побачити, як виглядали товари, що перевозилися між містами, якими шляхами вони потрапляли на ринки, і як виглядала культура споживання у стародавньому Середземномор’ї.

Адрасанське судно стало не просто археологічною знахідкою, а живим свідченням тісних торговельних зв’язків, які існували між цивілізаціями тисячі років тому. Завдяки цьому відкриттю вчені отримали змогу відновити важливу частину економічної карти античності, а відвідувачі майбутніх виставок — буквально доторкнутися до історії, що пролежала під водою понад два тисячоліття.

