У Туреччині виявили можливу гробницю легендарного Аякса / © pixabay.com

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У Туреччині археологи виявили стародавній курган, який може бути місцем поховання Аякса — одного з найвідоміших героїв Троянської війни. Знахідка розташована неподалік легендарної Трої, а її особливості збігаються з античними описами гробниці воїна.

Про це повідомляє People із посиланням на дослідження археолога Фекрі Полата, опубліковане в науковому журналі TRMuseum.

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Йдеться про археологічну пам’ятку Ішилдактепе Алті, розташовану приблизно за 10 кілометрів на північний захід від стародавньої Трої. Раніше дослідники припускали, що на цій території існувало поселення мідної доби, однак нові розкопки змусили переглянути цю версію.

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Дослідження розпочали у жовтні 2024 року після того, як шторми та морські хвилі пошкодили частину пам’ятки. Під час робіт археологи натрапили на кам’яні конструкції, скріплені глиною. На думку фахівців, вони могли утримувати земляний насип і захищати його від руйнування.

Під кам’яними шарами також знайшли уламки кераміки, фрагменти великих посудин для зберігання, пряслиця для виготовлення пряжі та кістяне шило.

Археолог Фекрі Полат припускає, що споруда могла бути поховальним курганом. На користь цієї версії свідчить і її розташування поблизу античного міста Ройтіон, яке давньогрецькі та римські автори пов’язували з могилою Аякса.

Згідно з давньогрецькими переказами, Аякс був одним із найсильніших воїнів, які брали участь в облозі Трої. Він воював на боці греків разом з Ахіллесом та Одіссеєм і прославився своєю мужністю та фізичною силою.

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Водночас археологи поки не мають доказів, що курган справді є гробницею Аякса. На місці не виявили жодних написів, які могли б підтвердити особу похованого. Щоб встановити призначення споруди, дослідникам необхідно продовжити розкопки та дослідити центральну частину насипу.

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