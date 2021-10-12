У Twitter з'явилася нова функція для управління підписниками: навіщо це потрібно

У Twitter з'явилася нова функція для управління підписниками: навіщо це потрібно

Раніше доводилося заносити облікові записи для виключення зі списку читачів в "чорний список", а потім видаляти їх звідти.

Сервіс мікроблогів Twitter ввів нову функцію — тепер всім користувачем можна видаляти інші сторінки зі списку своїх передплатників.

Про це заявила пресслужба компанії.

"Опція видалення підписників тепер поширюється для всіх", — йдеться в повідомленні.

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При цьому при видаленні з підписників виключений зі списку користувач не буде про це повідомляти.

Ця функція почала проходити тестування місяць тому і зроблено для того, щоб надати користувачам більше можливостей управління обліковим записом.

Зауважимо, що раніше для обмеження доступу до своєї сторінки і посилення конфіденційності користувачам з відкритими акаунтами доводилося заносити облікові записи в "чорний список", а потім видаляти їх вже звідти.

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