У Twitter з'явилася нова функція для управління підписниками: навіщо це потрібно

Раніше доводилося заносити облікові записи для виключення зі списку читачів в "чорний список", а потім видаляти їх звідти.
Сервіс мікроблогів Twitter ввів нову функцію — тепер всім користувачем можна видаляти інші сторінки зі списку своїх передплатників.
Про це заявила пресслужба компанії.
"Опція видалення підписників тепер поширюється для всіх", — йдеться в повідомленні.
При цьому при видаленні з підписників виключений зі списку користувач не буде про це повідомляти.
Ця функція почала проходити тестування місяць тому і зроблено для того, щоб надати користувачам більше можливостей управління обліковим записом.
Зауважимо, що раніше для обмеження доступу до своєї сторінки і посилення конфіденційності користувачам з відкритими акаунтами доводилося заносити облікові записи в "чорний список", а потім видаляти їх вже звідти.
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