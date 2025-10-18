У вапняковому кар’єрі виявили сліди динозаврів, залишені 166 мільйонів років тому

Сліди динозаврів / © Associated Press

Реклама

У британському графстві Оксфордшир палеонтологи виявили найдовшу стежку динозаврів із коли-небудь знайдених у Європі.

Про знахідку повідомляє The Independent.

Під час робіт у вапняковому кар’єрі неподалік міста Бістер вчені виявили унікальний ланцюжок скам’янілих відбитків. Протяжність стежки, яку залишили гігантські ящіри, становить 220 метрів, і на ній збереглися сотні індивідуальних слідів. Вік знахідки оцінюється у 166 мільйонів років.

Реклама

За даними вчених, сліди належать динозаврам виду Cetiosaurus, які сягали 16 метрів завдовжки і важили до десяти тонн.

Дослідники з Оксфордського музею природної історії та Бірмінгемського університету змогли за відбитками визначити, що тварина рухалася зі швидкістю близько 6–8 кілометрів на годину.

«Ми працюємо на цьому місці від 2022 року і поступово відкриваємо все більше й більше, — розповів доктор Дункан Мердок з Оксфордського музею. — Цього літа ми розчистили чотири доріжки слідів, найдовша з яких становить 220 метрів, із майже сотнею окремих відбитків. Кожен має довжину майже метр».

Палеонтологиня Кірсті Едгар з Бірмінгемського університету зазначила, що така масштабна знахідка є рідкісною для Великої Британії. Зараз сліди ретельно документують, після чого їх планують закрити ґрунтом для збереження.

Реклама

Нагадаємо, вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, які збереглися настільки добре, що створюють враження живої істоти. Це відкриття змусило науковців по-новому поглянути на процес скам’яніння, який зазвичай передбачає заміну органічних тканин мінералами.