У Великій Британії археологи знайшли середньовічне поховання з неймовірними скарбами (фото)

Команда археологів Лондонського музею зробила дивовижну знахідку, відкривши місце поховання англосаксонської жінки сьомого століття.

Про це пише Washington Examiner.

Незвичайна кількість скарбів, як для ранньохристиянського поховання, дозволяє припустити, що воно належало жінці, яка займала дуже високе положення. А велика кількість релігійної символіки свідчить про те, що вона була шанованою християнською лідеркою.

Фото: Associated Press

Намисто, з яким її поховали, є найвишуканішим та найдорожчим, знайденим у Великій Британії. Воно складається з 30 золотих і срібних деталей, а також напівкоштовного каміння.

Величезне багатство та історичне значення дають підстави деяким експертам стверджувати, що прикраса є найважливішою археологічною знахідкою в Англії від часів відкриття знаменитого поховання Саттон Гу 1939 року.

За словами керівника розкопок Левенте-Бенсе Балажа, ця знахідка міжнародного значення, адже вона підштовхнула перебіг сторії, а її вплив ставатиме все сильнішим у міру дослідження предмета.

"Скарб є певним доказом багатства, а також християнської віри", — сказав Лін Блекмор, старший фахівець зі знахідок в Лондонському археологічному музеї.

Нагадаємо, археологи під час розкопок в єгипетському місті Фаюм знайшли неймовірні артефакти давніх цивілізацій.

Які скарби приховувала у собі усипальниця єгипетського фараона Тутанхамона

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