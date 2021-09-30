У вересні Київстар включив зв’язок 4G на частотах 900 МГц  у 132 населених пунктах

Можливість доступу до нових мобільних технологій отримали ще 83 тисячі мешканців України.

У вересні 2021 Київстар активував технологію 4G на 75 базових станціях. Як результат, можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету отримали ще 83 тисячі мешканців України у 132 населених пунктах у 11 областях України. Зокрема це населені пункти Верхній Лужок, Ясениця-Замкова, Хатки (Львівської), Точилово, Новогеоргієвка, Топали (Одеської), Шевченкове, Кийлов, Сомкова Долина (Київської обл), Любар, Стрижевка, Іванківці (Житомирська обл).

У 2 кв 2021 року Київстар інвестував у розвиток нових технологій зв’язку близька 1,5 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 2 кв 2021 на 32,3%. Використання мегабайтів на одного абонента зросло на 23,6%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються 10,3 мільйонів абонентів.

У мережі Київстар технологія LTE активована на майже 18 тисячах базових станцій. Відтак 89% населення України можуть користуватись доступом до послуг 4G. Телеком-оператор продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

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