У вересні відбудеться рідкісне сонячне затемнення: коли та де його можна побачити

У вересні жителі Нової Зеландії та деяких регіонів Тихого океану стануть свідками рідкісного астрономічного явища. 21 вересня за всесвітнім часом відбудеться часткове сонячне затемнення.

Найкраще його буде видно зі східного узбережжя Австралії, деяких островів Океанії та частини Антарктиди. Для жителів Нової Зеландії затемнення припаде на ранок 22 вересня.

У Києві це явище спостерігати не вдасться, але астрономи вже опублікували детальну хронологію. Часткова фаза розпочнеться о 20:29 за київським часом, досягне максимуму о 22:41 і завершиться о 00:53 наступної доби.

Географія затемнення та кількість спостерігачів

Тінь від затемнення пройде над південними регіонами Австралії, Тихим океаном, Атлантикою та Антарктидою. Часткове затемнення зможуть побачити жителі багатьох тихоокеанських островів, зокрема Самоа, Фіджі, Нової Каледонії та Тонга.

За підрахунками астрономів, щонайменше 16,6 млн людей у світі зможуть побачити хоча б частину цього явища. У зонах найбільшої фази тінь закриє до 70% сонячного диска, але таких спостерігачів буде лише близько 409 тисяч. Вчені також опублікували ілюстрації, що допомагають відстежити траєкторію тіні Місяця та визначити, де найкраще спостерігати за цим явищем.

Нагадаємо, коридор затемнень — це проміжок часу між двома астрономічними подіями: місячним і сонячним затемненням, які відбуваються з невеликим інтервалом. У цей період енергетика Землі та людей, за переконанням астрологів, стає більш напруженою: підсилюються емоції, прискорюються зміни, а доленосні рішення можуть мати довготривалий вплив.