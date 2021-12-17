У Вірменії виявили поховання “амазонок” бронзового віку

Крім людських решток, археологи розкопали глиняний посуд, намисто, кинджал та наконечники стріл.

На розкопках на могильнику Джрапі, розташованому у Ширакській області Вірменії, археологи виявили поховання з останками трьох воїнів. Двоє з них були жінками, які судячи зі слідів травм на скелетах, були учасниками битв на рівні з чоловіками.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі International Journal of Osteoarchaeology.

Гробниця, в якій були знайдені тіла, була закритою чотирма базальтовими плитами загальною довжиною близько 4,5 метра. Крім останків людей, там знаходилися шість глиняних посудин, намисто, кинджал і чотири наконечники бронзових стріл.

За виявленими предметами поховання датують періодом пізньої бронзи — тобто 3,5-3 тисяч років тому.

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Скелети добре збереглися, оскільки довший час вони перебували під водою. Один належав жінці 45-50 років, другий - молодій дівчині 16-20 років, а третій - можливо чоловікові, який помер у віці понад 50 років.

Сліди травм на їхніх скелетах підтверджують, що ці “амазонки” брали участь у боях. В однієї з них був перелом кісток черепа, прижиттєве поранення нижньої щелепи гострою зброєю. Також на її великогомілковій кістці помітили сліди від влучання стріли в ногу. Поруч із іншою - археологи знайшли наконечник стріли, яким, як припускають науковці, її вбили.

International Journal of Osteoarchaeology

За станом кісток вчені прийшли до висновку, що ці люди були добре фізично розвиненими вершниками та лучниками.

Кинджал виявлений у похованні, ймовірно, був особистою зброєю однієї із “амазонок”.

Загалом на території Вірменії відомо тільки три таких поховання жінок-воїнів.

Нагадаємо, раніше археологи виявили, можливо, найстарішу англійську монету в Канаді, яка була в обороті за часів Христофора Колумба.

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