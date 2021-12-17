У Вірменії виявили поховання “амазонок” бронзового віку

Крім людських решток, археологи розкопали глиняний посуд, намисто, кинджал та наконечники стріл.
На розкопках на могильнику Джрапі, розташованому у Ширакській області Вірменії, археологи виявили поховання з останками трьох воїнів. Двоє з них були жінками, які судячи зі слідів травм на скелетах, були учасниками битв на рівні з чоловіками.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі International Journal of Osteoarchaeology.
Гробниця, в якій були знайдені тіла, була закритою чотирма базальтовими плитами загальною довжиною близько 4,5 метра. Крім останків людей, там знаходилися шість глиняних посудин, намисто, кинджал і чотири наконечники бронзових стріл.
За виявленими предметами поховання датують періодом пізньої бронзи — тобто 3,5-3 тисяч років тому.
Скелети добре збереглися, оскільки довший час вони перебували під водою. Один належав жінці 45-50 років, другий - молодій дівчині 16-20 років, а третій - можливо чоловікові, який помер у віці понад 50 років.
Сліди травм на їхніх скелетах підтверджують, що ці “амазонки” брали участь у боях. В однієї з них був перелом кісток черепа, прижиттєве поранення нижньої щелепи гострою зброєю. Також на її великогомілковій кістці помітили сліди від влучання стріли в ногу. Поруч із іншою - археологи знайшли наконечник стріли, яким, як припускають науковці, її вбили.
За станом кісток вчені прийшли до висновку, що ці люди були добре фізично розвиненими вершниками та лучниками.
Кинджал виявлений у похованні, ймовірно, був особистою зброєю однієї із “амазонок”.
Загалом на території Вірменії відомо тільки три таких поховання жінок-воїнів.
Нагадаємо, раніше археологи виявили, можливо, найстарішу англійську монету в Канаді, яка була в обороті за часів Христофора Колумба.
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