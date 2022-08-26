У висохлій річці знайшли сліди динозаврів, яким понад 100 мільйонів років (відео)

У парку "Долина динозаврів" - в американському Техасі - виявили сліди динозаврів, яким понад 100 мільйонів років.

Сліди, залишені акрокантозавром, з'явилися останніми тижнями через пересихання річки Пелюксі в більшості частин парку. Цей вид динозавра мешкав на Землі 113 мільйонів років тому.

Про це повідомив канал NBS News з посиланням на прессекретаря департаменту парків та дикої природи штату Стефані Салінас Гарсію.

Масивні сліди акрокантозавра ніхто не бачив від 2000 року, оскільки вони перебували під водою та кількома шарами відкладень.

Акрокантозавр, за оцінками фахівців, пройшов дорогою близько 100 футів і залишив приблизно 140 слідів. З цієї кількості зараз видно максимум 60.

Акрокантозаври були тероподами — типовими трипалими динозаврами. Зі зростом близько 15 футів вони важили близько 7 тонн. Ці динозаври, ймовірно, могли полювати на завропосейдонів.

Раніше стало відомо, що нове дослідження вчених показало, що процес вимирання динозаврів розпочався ще до того, як сталося зіткнення Землі з астероїдом. Масове вимирання відбулося не раптово, а поступово.

Новини світу: китайські археологи знайшли шматок хребта динозавра

Читайте також: