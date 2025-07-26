У водах Австралії зафіксували одну з найдивніших істот океану: що це було

Океан / © unsplash.com

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Океан покриває понад половину поверхні Землі, та досі залишається маловивченим. Доказом цьому стало нове відкриття біля узбережжя Західної Австралії, де оператор дикої природи Джейк Мейсон випадково зафільмував надзвичайно рідкісного мешканця глибин.

Про це пише IFLScience.

Під час зйомки у затоці Шарк-Бей дрон дослідника зафіксував загадкову «рухому кулю» в товщі води. Спочатку Мейсон не міг зрозуміти, що бачить. Придивившись уважніше, він зрозумів — це зграя молодих золотистих каранксів, кобій, акул-прилипал та… щось значно цікавіше. Камера зафіксувала рідкісного акулохвостого ската — одну з найбільш незвичних істот океану.

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Цей морський мешканець має майже ідеально трикутну форму тіла, що робить його унікальним серед інших видів. Вчені зазначають, що його дуже легко сплутати з біло-плямистою австралійською афаліною (Rhynchobatus australiae). Ці види майже не відрізняються зовні: афаліна має сіріший окрас спини та менше білих плям. Через таку схожість частина ареалу акулохвостого ската досі залишається недослідженою.

Відомо, що біло-плямиста афаліна мешкає від Мозамбіку до Австралії та Соломонових островів, у той час як акулохвостий скат зустрічається переважно біля східного узбережжя Африки та в акваторії Перської затоки. Можливо, ця нова знахідка свідчить про те, що ареал виду ширший, ніж вважалося раніше.

На жаль, обидва ці види занесені до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення. Основна причина — активний рибальський промисел у місцях їхнього проживання. Попит на акулячі плавники, а також використання сіток і тралів у комерційному вилові завдає серйозної шкоди популяціям скатів і акул. Ці морські гіганти не встигають відновлювати чисельність через повільний темп розмноження.

© Фото з відкритих джерел

Випадкова зустріч із трикутною істотою стала не лише унікальним видовищем, а й нагадуванням про тендітність океанічної екосистеми. Науковці вже аналізують відео з дрона, аби з’ясувати — чи справді це був акулохвостий скат, і що це може означати для розуміння біорізноманіття Світового океану.

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Нагадаємо, результати дослідження чітко показують, що глобальне потепління, спричинене людиною, вже руйнує життя і засоби до існування в усьому світі. Через це потреба скорочення викидів стає дедалі нагальнішою.