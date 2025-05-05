- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 2 хв
У водах Коста-Рики виявили рабовласницькі судна Данії, зниклі понад 300 років тому
Археологи знайшли два рабовласницькі кораблі Данії 1710 року біля узбережжя Коста-Рики. Доказом стали жовта цегла, деревина та глиняні трубки.
Міжнародна команда археологів підтвердила, що на дні біля узбережжя Коста-Рики виявлено уламки двох датських рабовласницьких кораблів — Fridericus Quartus та Christianus Quintus, які затонули у 1710 році. Дослідження проводили спеціалісти з Національного музею Данії та Музею кораблів вікінгів.
Про це пише Daily Mail.
Ключем до відкриття стала знахідка незвичної “дороги з жовтої цегли”, яку дайвери виявили біля затонулих кораблів ще у 2015 році. Вона викликала нову хвилю інтересу до ідентифікації суден. Раніше місцеві жителі вважали їх піратськими.
У ході розкопок у 2023 році було вилучено деревину, цеглу та глиняні трубки. Аналізи показали, що будівельні матеріали — данського походження, зокрема з регіону Фленсбург. Цегла повністю збігається за розмірами з типовою датською цеглою XVIII століття, а деревина, за даними дендрохронології, була зрубана між 1690 та 1695 роками в західній частині Балтійського моря. Одна з суден згоріла — це підтверджується слідами обвуглення.
Додатковим доказом стали глиняні трубки, характерні для кораблів тогочасного датського флоту. Вони були виготовлені в Голландії та широко використовувалися в Данії.
Дослідження тривало роками. Морський археолог Андреас Кальмейєр Блох, який працював над проектом, визнав, що неодноразово хотів здатися.
“Це одні з найскладніших, але й найвизначніших розкопок у моїй кар’єрі”, — зазначив він.
Данія формально заборонила трансатлантичну работоргівлю у 1792 році, але скасувала рабство лише в 1847-му. Проект у Коста-Риці реалізовано дослідницьким центром “Ньорд”, який планує нові підводні експедиції.