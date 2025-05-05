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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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У водах Коста-Рики виявили рабовласницькі судна Данії, зниклі понад 300 років тому

Археологи знайшли два рабовласницькі кораблі Данії 1710 року біля узбережжя Коста-Рики. Доказом стали жовта цегла, деревина та глиняні трубки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Морські археологи виявили "дорогу з жовтої цегли" на дні Атлантичного океану, що призвело до їх відкриття двох давно втрачених датських рабовласницьких кораблів.

Морські археологи виявили "дорогу з жовтої цегли" на дні Атлантичного океану, що призвело до їх відкриття двох давно втрачених датських рабовласницьких кораблів. / © Daily Mail

Міжнародна команда археологів підтвердила, що на дні біля узбережжя Коста-Рики виявлено уламки двох датських рабовласницьких кораблів — Fridericus Quartus та Christianus Quintus, які затонули у 1710 році. Дослідження проводили спеціалісти з Національного музею Данії та Музею кораблів вікінгів.

Про це пише Daily Mail.

Ключем до відкриття стала знахідка незвичної “дороги з жовтої цегли”, яку дайвери виявили біля затонулих кораблів ще у 2015 році. Вона викликала нову хвилю інтересу до ідентифікації суден. Раніше місцеві жителі вважали їх піратськими.

У ході розкопок у 2023 році було вилучено деревину, цеглу та глиняні трубки. Аналізи показали, що будівельні матеріали — данського походження, зокрема з регіону Фленсбург. Цегла повністю збігається за розмірами з типовою датською цеглою XVIII століття, а деревина, за даними дендрохронології, була зрубана між 1690 та 1695 роками в західній частині Балтійського моря. Одна з суден згоріла — це підтверджується слідами обвуглення.

Додатковим доказом стали глиняні трубки, характерні для кораблів тогочасного датського флоту. Вони були виготовлені в Голландії та широко використовувалися в Данії.

Дослідження тривало роками. Морський археолог Андреас Кальмейєр Блох, який працював над проектом, визнав, що неодноразово хотів здатися.

“Це одні з найскладніших, але й найвизначніших розкопок у моїй кар’єрі”, — зазначив він.

Данія формально заборонила трансатлантичну работоргівлю у 1792 році, але скасувала рабство лише в 1847-му. Проект у Коста-Риці реалізовано дослідницьким центром “Ньорд”, який планує нові підводні експедиції.

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