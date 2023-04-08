У волоссі жителів бронзової доби виявили галюциногенні речовини – дослідження

Вчені віднайшли найстаріший доказ того, що люди ще 300- років тому вживали галюциногенні речовини.

Завдяки дослідженням волосся з поховання в печері на Менорці (іспанський острів у Середземному морі - ред.) вчені виявили, що люди в Іспанії вживали галюциногенні наркотики ще близько 3000 років тому.

Про це пише BBC.

Дослідження показує, що представники стародавніх цивілізацій використовували наркотики, отримані з кущів та рослин. Вважається, що це найстаріший в Європі прямий доказ того, що люди вживали галюциногенні речовини.

Печера містить понад 200 людських могил, вважають, що вона служила ритуальним і поховальним місцем протягом приблизно 600 років, до 800 року до нашої ери.

Дослідники виявили, що речовини, які були досить сильними, могли використовувати під час ритуалів, які проводили в печері. Можливо, це були шамани, "які були здатні контролювати побічні ефекти рослинних наркотиків".

Аналіз волосся виявив три психоактивні речовини.

Поряд з атропіном і скополаміном, які викликають галюцинації, вчені знайшли ефедрин, який підвищує бадьорість. Виявлені психоактивні сполуки містяться у низці властивих Менорці рослин.

Дослідники також відзначили, що в печері були контейнери з вирізаними на кришках спіральними мотивами. Деякі вчені, як йдеться у звіті, вважають, що це означає "змінений стан свідомості" людини під впливом галюциногенів.

Нагадаємо, у Канаді виявили 30 000-річну мумію невідомого звіра.

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