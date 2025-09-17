У восьминогів знайшли "улюблені щупальці": що це означає для медицини

Восьминіг / © NOAA

Американські вчені з’ясували, що восьминоги користуються певними щупальцями частіше, ніж іншими. Дослідження показало: передні «руки» тварини вони здебільшого застосовують для пошуку їжі, а задні — для пересування.

Про це повідомило видання tagesschau.

Щоб отримати такі висновки, науковці проаналізували відеозаписи поведінки восьминогів у природному середовищі Атлантики та Карибського моря. Раніше спостереження проводили переважно в акваріумах, де реакції тварин могли відрізнятися від природних. У дикій природі ж восьминоги обирають щупальця залежно від конкретного завдання. При цьому вчені підкреслюють: серед них немає аналогів правшів чи лівшів — обидві сторони працюють однаково активно.

Професор зоології Неапольського університету Міхаель Куба, який роками вивчає цих молюсків, зазначає: контроль над настільки гнучким тілом вимагає величезних ресурсів мозку. Саме ця особливість робить восьминога унікальним прикладом для науки.

Відкриття привернуло увагу й інженерів у сфері м’якої робототехніки. За словами експертів, принципи руху восьминогів можуть лягти в основу нових технологій.

Інженерка-робототехнік з Університету Сінгапуру Сесілія Ласкі пояснила, що восьминоги надихають розробників, адже виконують завдання, які раніше під силу були лише жорстким роботам.

Йдеться, зокрема, й про медичні розробки: м’які ендоскопи, здатні безпечно пересуватися між органами, брати біопсію, зупиняти кровотечі або видаляти сторонні предмети без ризику пошкоджень.

«Однак технологія ще перебуває на початковій стадії, багато роботів зараз проходять клінічні випробування. Вони ще не використовуються серійно на операційних столах. Завдяки знанням дослідників з Флориди та Массачусетсу тепер відомо, як саме руки повинні рухатися разом, щоб виконувати певні завдання, і як найкраще розподілити функції між руками. Таким чином, мрія про робота-восьминога в операційній може одного дня стати реальністю», — йдеться в матеріалі.

