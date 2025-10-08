У Всесвіті знайшли гігантське подвійне дивне радіоколо: що відомо (відео)

Кадр з анімації RAD J131346.9+500320. Фото: RAD@home Astronomy Collaboratory (Індія).

Астрономи виявили нове дивне радіоколо (ORC), яке вразило наукову спільноту своїми масштабами та потужністю випромінювання. Це космічне утворення, назване RAD J131346.9+500320, розташоване на відстані близько 7 мільярдів світлових років від Землі і є найдальшим та найпотужнішим серед усіх відомих ORC.

Про це повідомило видання ZME Science.

На відміну від раніше зафіксованих об’єктів, RAD J131346.9+500320 складається не з одного, а з двох перехрещених кілець із гарячої плазми. Саме це робить його унікальним серед подібних структур. Кожне кільце має діаметр близько 300 тисяч світлових років, а загальний розмір системи перевищує 1 мільйон світлових років, що у десять разів більше за діаметр Чумацького Шляху.

Дивні радіокола — це гігантські утворення з плазми, які можна побачити лише у радіодіапазоні. Вони не випромінюють світло у видимому спектрі, тому астрономи фіксують їх лише за допомогою радіотелескопів, зокрема системи LOFAR.

У центрі перетину двох плазмових кілець RAD J131346.9+500320 вчені виявили компактну галактику з надмасивною чорною дірою.

Зображення, отримане LOFAR, спочатку виглядало як розмита пляма, однак після обробки даних дослідники змогли розрізнити дві чіткі кільцеподібні структури. Це підтвердило, що об’єкт має складну будову — подвійне кільце.

Хоча точна природа ORC залишається невідомою, науковці припускають, що вони можуть утворюватися внаслідок активності надмасивних чорних дір, коли частина речовини, яку не поглинає чорна діра, викидається в міжгалактичний простір. Ці потоки можуть створювати ударні хвилі, що формують великі структури з гарячої плазми навколо галактик. Інша версія полягає в тому, що такі кільця можуть бути результатом злиття галактик і появи потужного галактичного вітру.

Відтоді як перше дивне радіоколо було виявлено шість років тому, підтверджено існування лише десяти подібних об’єктів.

