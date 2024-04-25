У WhatsApp з'явилася функція "безпарольного" входу: як її увімкнути

У WhatsApp тепер можна буде ввійти за допомогою Face ID, Touch ID або код-пароля від свого пристрою.

Розробники одного з найпопулярніших месенджерів у світі WhatsApp оголосили про впровадження підтримки Passkeys на iOS. В Android-версії додатка функція безпарольного входу з'явилися ще в жовтні минулого року.

Про це повідомляє MacRumors.

За допомогою технології користувачі можуть входити у свої акаунти на iPhone за Face ID, Touch ID або код-пароля від свого пристрою. Таким чином, інші паролі для авторизації стануть не потрібні.

Розробники називають такий спосіб безпечнішим і легшим, разом з тим, впровадження Passkeys дасть змогу Whatsapp запобігти фішинговим атакам на користувачів, оскільки він не вимагає паролів або кодів з одноразових СМС-повідомлень, які можна перехопити.

Активувати Passkeys на iPhone можна в налаштуваннях WhatsApp, відкривши розділ "Обліковий запис" – "Ключі доступу". Функцію поступово отримають усі користувачі пристроїв Apple протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше месенджер WhatsApp запустив оновлення, яке дозволяє створювати канали приватних новин на кшталт Telegram. Ця функція вже доступна у понад 150 країнах.

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