У Японії створили маску, яка світиться при контакті з частинками COVID-19

У Японії створили маску, яка світиться при контакті з частинками COVID-19

Маску вже протестували.

Фахівці Університету префектури Кіото створили захисну маску, яка світиться у разі контакту з частинками коронавірусу.

Про це пише японське видання Kyodo News.

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Розробку очолив керівник установи Ясухіро Цукамото. Його команда звернула увагу на те, що страуси здатні виробляти декілька видів антитіл, які нейтралізують сторонні тіла в організмі. У лютому вчені ввели до організму лабораторних страусів деактивовані частинки COVID-19. В результаті експерименту медики витягли велику кількість антитіл із відкладених птахами яєць.

На основі отриманого матеріалу вчені створили захисний фільтр, оброблений флуоресцентним барвником, та помістили його в маску. У випадку, якщо відбудеться контакт з частинками вірусу, поверхня маски світиться в ультрафіолетовому спектрі.

Японські фахівці протягом десяти днів проводили тестування з 32 інфікованими коронавірусом пацієнтами. Вони виявили, що це маски, які носили учасники дослідження, реагували на ультрафіолетове випромінювання. Згодом команда розширила експеримент до 150 учасників. Експеримент знову підтвердив ефективність маски.

"У майбутньому ми хочемо перетворити маску на простий набір для тестування, який може використовувати кожен", - зазначив Цукамото.

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Раніше стало відомо, що вчені розробили жувальну гумку, яка нейтралізує коронавірус у слині.

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