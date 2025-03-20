У єгипетських пірамідах вчені знайшли несподівані скелети: що це означає

Вчені виявили скелети у пірамідах в районі Томбос, що може змінити уявлення про те, хто був похований у таких гробницях.

Раніше вважалося, що піраміди були місцем поховання лише для еліти. Однак аналіз кісток, знайдених у пірамідах у районі Томбос, показав, що деякі з похованих займалися важкою фізичною працею, що не відповідає способу життя знаті. Це свідчить про те, що разом із вельможами у пірамідах могли ховати й робітників.

Про це повідомляє Mail Online.

Томбос – це археологічна пам’ятка біля річки Ніл на території сучасного Судану, який був єгипетською колонією приблизно від 1500 р. до н.е. Там було знайдено залишки щонайменше п’яти глиняно-цегляних пірамід. Найбільша з них належала фараону Сіамуну (правив протягом 1077-943 рр. до н.е.). Піраміда мала великий двір і була прикрашена ритуальними конусами з глини.

Дослідження археологині Сари Шредер з Лейденського університету виявило різницю у фізичній активності серед похованих у цих пірамідах людей. Одні жили розкішним життям, тоді як інші зазнавали постійних фізичних навантажень.

Можливо, слуг ховали поруч із господарями, щоб вони продовжували їм служити у загробному житті. Водночас дослідники відкидають версію про людські жертвопринесення, оскільки в цей період таких практик не зафіксовано.

Це відкриття ставить під сумнів усталене уявлення, що лише еліта могла бути похована в монументальних пірамідах. Вчені припускають, що знать, як-от Сіамун, замовляли гробниці для себе, близьких родичів та слуг.

Попри те, що піраміди асоціюються насамперед із Єгиптом, близько 80 з них було зведено в давньому царстві Куш, на території сучасного Судану. Однак найвідоміші піраміди розташовані в Єгипті, зокрема піраміди Гізи та найстаріша ступінчаста піраміда Джосера (2667-2648 рр. до н.е.).

Нагадаємо, у стародавньому єгипетському некрополі Абідосі археологи знайшли гробницю, що належала невідомому фараону, який правив Єгиптом понад 3600 років тому.