У єгипетській піраміді виявили те, що люди навчилися отримувати лише 200 років тому.

Нове відкриття у Великій піраміді Гізи в Єгипті дозволяє припустити, що ця споруда була не просто місцем останнього упокою фараона, а й гігантською електростанцією.

Про це пише Daily Mail.

"Вчені піддали конструкцію віком 4600 років впливу електромагнітних хвиль і виявили, що вона фокусує та посилює енергію у певних камерах і навколо основи", — йдеться у статті.

Хвилі накопичувалися у вигляді енергії в камері царя, камері цариці та незакінченої камері під конструкцією. Вчені дійшли висновку, що піраміда могла бути гігантським резонатором, розробленим для уловлювання електромагнітних хвиль.

Аерокосмічний інженер Крістофер Данн, який присвятив роки аналізу піраміди, розповів, що результати дослідження дозволяють припустити, що за будівництвом цієї конструкції стояла важливіша мета. Північна шахта піраміди на вигляд нагадує конструкцію, що використовується для передачі мікрохвиль і електромагнітної енергії.

"Це частина теорії електростанції в Гізі. У камеру вводяться два хімікати, які змішуються та випарюють водень [для створення енергії]", — пояснив він.

Що стосується мети перетворення цієї споруди на гігантську електростанцію, що працює на чистій енергії, то вчені, які проводили дослідження, заявили, що це все ще залишається загадкою, але єгиптяни, можливо, були набагато більш просунутими, ніж досі припускали вчені.

"Я не думаю, що в цій піраміді є хоч одна частина, яка не виконувала б практичної функції", — заявив Данн.

Вивчаючи піраміди 30 років за допомогою комп'ютерного моделювання та аналізу, він створив теорію, згідно з якою у давньоєгипетських будівельників були високотехнологічні інструменти, будівельні технології, близькі до сучасних, і навіть мегамашини. І хоча археологи досі не знайшли переконливих доказів їхнього використання, Данн упевнений у своїх висновках.

Результати дослідження 2018 року показали, що внутрішня структура піраміди, включаючи три її камери, може збирати та фокусувати електромагнітну енергію, яка отримується від електромагнітних хвиль. При цьому камера царя, розташована біля центру Великої піраміди, концентрувала електромагнітну енергію ефективніше, ніж інші камери, а основа піраміди могла грати вирішальну роль у розподілі енергії.

Данн також стверджує, що камера цариці була "реакційною камерою", де вироблявся водень, який заповнював усі внутрішні приміщення Великої піраміди. Імовірно, єгиптяни використовували два окремі хімікати, які заливались шахтами в камеру цариці. Там вони змішувалися, а потім у ході хімічної реакції вивільнявся водень, викликаючи енергетичний резонанс.

Що це були за хімічні речовини та звідки давні єгиптяни довідалися, як це робити, досі неясно. Також у вчених поки що немає відповіді на питання, навіщо єгиптянам знадобилося збирати електромагнітну енергію і на що вони її спрямовували.

Нагадаємо, група археологів вважає, що з'ясувала, як давні єгиптяни переміщали пустелею масивні кам'яні блоки для будівництва пірамід. Вчені вважають, що давня цивілізація використовувала рукав Нілу, щоб перевезти величезне каміння до пустелі.

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