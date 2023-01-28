У Єгипті археологи натрапили на мумію, вкриту золотом

У Єгипті археологи знайшли мумію, вкриту тонким шаром золота. Тіло поховали 4 300 років тому у великому вапняковому саркофазі.

Про це пише DW.

Вважається, що мумія належала людині на імʼя Гекашепес.

Знахідка перебувала в 15-метровій шахті у селі Саккара, де знайшли ще три гробниці. Найбільша з інших знайдених мумій належить людині на імʼя Хнумджедеф — священнику, інспектору та наглядачеві дворян. Інша належить Мері — високопоставленому палацовому чиновникові.



Серед гробниць знайшли й кілька інших предметів, зокрема глиняний посуд. Археолог Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, сказав, що всі знахідки датуються приблизно XXV—XXII століттями до нашої ери.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

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