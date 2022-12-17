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У Єгипті археологи розкопали поховання жінки: знахідка їх шокувала

У Єгипті археологи розкопали поховання жінки: знахідка їх шокувала

Фото: Associated Press

У руїнах давньоєгипетського міста Ахетатон знайшли вишукані золоті прикраси.

У некрополі Амарна, що на східному березі річки Ніл, археологи знайшли дивовижну колекцію золотих прикрас, яку датують 3,5 тисячами років. Там вони розкопали поховання молодої жінки.

Про це пише The Jerusalem Post.

Її тіло знайшли загорнутим в текстильну та рослинно-волокнисту тканину, а поруч перебувало намисто з пелюсткоподібними підвісками, а ще три персні, виготовлені із золота та стеатиту.

На одному з цих перснів викарбувано зображення давньоєгипетського божества Беса. Його шанували як покровителя матерів. На інших двох перснях викарбувані слова, які можна перекласти як "володарка двох земель". Можливо, йшлося про Нижнє і Верхнє царства Єгипту.

Поруч з похованою жінкою була невелика кількість могил та гробниць, які можна датувати 1550-1292 роками до н.е, тобто вони належать до часів Вісімнадцятої династії.

Нагадаємо, археологи знайшли церкви, які датують 6-7 століттям нашої ери, коли Північно-Східна Африка і Південна Аравія в період від античності до середньовіччя перебували під владою Аксумського царства.

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