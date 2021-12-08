У Єгипті археологи виявили мумії  із золотими язиками (фото)

Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років.

У провінції Мінья (Верхній Єгипет) археологи виявили дві гробниці, що належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів (XVII століття до н.е.)

Про це пише Egypt Independent.

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Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі заявив, що місія також знайшла мумії двох невідомих людей із золотими язиками.

Крім того, археологи виявили вапняковий саркофаг із людським обличчям. У ньому були два маленькі вікна з балдахінами всередині, 402 фігурки з фаянсу, а також набір невеликих амулетів.

Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років, протягом яких було виявлено безліч гробниць, що належать до савської, греко-римської та коптської епох.

Фото: egyptindependent.com

Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

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