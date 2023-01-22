У Єгипті археологи знайшли незвичайну могилу дитини з рештками понад 100 собак

Дослідників збиває з пантелику те, що дитину знайшли з лляним мішком на голові.

Вчені виявили поблизу Каїра дитячу могилу, у якій перебували рештки 142 собак. Знахідка датується періодом між 1 століттям до н. е. і 1 століттям н. е. У цей час римляни встановили контроль над Єгиптом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Вважається, що поховані собаки, 87% з яких були цуценятами, загинули внаслідок повені. Археологи змогли оцінити, що вони померли одночасно, без насильства. Вони також знайшли на тілах собак блакитну глину, яку в той період знаходили у водосховищах, що підтверджує теорію про те, що собаки потонули.

Загадковості справі додає те, що хлопчика знайшли з полотняним мішком на голові. Єдиний інший випадок, коли тіло знайшли з лляним мішком на голові, означав, що людина була вбита стрілою.

Нагадаємо, у Фінляндії археологи у могилі виявили фрагменти зубів дитини, яка жила ще у період мезоліту — близько 6000 років тому.

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