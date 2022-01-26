У Єгипті археологи знайшли величезні статуї фараона Аменхотепа ІІІ 

Статуї досягали близько 8 метрів завдовжки.

Під час розкопок у Єгипті археологи виявили дві величезні вапнякові статуї фараона Аменхотепа ІІІ. Вони були виконані у вигляді сфінксів. Аменхотеп III — давньоєгипетський фараон XVIII династії. Цар був відомий тим, що за його правління в країні панували мир і процвітання.

Про це пише Science Alert.

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Вчені кажуть, що спочатку, коли вони були створені для імператора Аменхотепа III, статуї досягали близько 8 метрів завдовжки. Схожі на сфінкса зображення Аменхотепа III відомі як колоси.

Крім статуй, команда вчених також виявила руїни колон і стін у храмі-усипальниці, які стародавні єгиптяни прикрашали церемоніальними та ритуальними сценами.

На двох колосах зображений Аменхотеп III у головному уборі у формі мангуста, з царською бородою та широким намистом. У ході реставрації вчені знайшли напис на грудях одного з колосів.

Після вивчення місця руїн, команда планує повернути всі недавно задокументовані артефакти на їхні первісні місця в храмі.

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Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які належать до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння.

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