У Єгипті на "пагорбі фараонів" вчені розкопали стародавній храм

Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні.

У Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".

Про це пише Heritage Daily.

Єгипетські археологи досліджували ділянку приблизно 6,5 на 4,5 метра. На ній виявили чимало цінних артефактів. Зокрема, побачили рештки старовинної зали. Він був оточений колонами, з яких три знайшли археологи.

Крім того, команда дослідників виявила інші речі, що вказують на колишній храм. Знайдено кілька кам'яних фрагментів, які прикрашали гравіювання. Також знайшли керамічні вироби та інші артефакти, пов'язані з ритуальною діяльністю.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

Новини світу: в Єгипті врочисто відкрили алею сфінксів

Читайте також: