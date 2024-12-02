У Єгипті виявили кладовище відрубаних рук: вчені ще такого не бачили

Дослідники припускають, що моторошна знахідка може бути свідченням ритуалу.

Учені з'ясували, звідки в давньоєгипетських похоронних ямах взялися 12 відрубаних рук.

Про це пише DailyMail.

Результати дослідження показали, що всі відрубані руки були правими, з яких 11 належали чоловікам, а ще одна — жінці.

Дослідники припускають, що моторошна знахідка може бути свідченням ритуалу під назвою "золото честі". Суть цієї практики полягала в тому, що воїни фараона приносили відрубані руки ворогів і отримували натомість престижну нагороду - наприклад, намисто із золотих намистин.

Зроблене відкриття свідчить, що цей моторошний ритуал могли практикувати майже на століття раніше від передбачуваного.

Нагадаємо, раніше археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.

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