У Єгипті знайдена піраміда невідомої цариці, а також 300 нових мумій

Поруч із гробницею давньоєгипетського фараона Тутанхамона археологи розкопали піраміду невідомої цариці.

Про це пише Live Science.

Також читайте Археологи знайшли двоярусну гробницю єгипетського полководця: мумія зникла

Відомо, що протягом останніх двох років археологи працювали у Саккарі, археологічній пам'ятці у Гізі, приблизно за 32 кілометри на південь від Каїра. Недавно вони виявили безліч трун і мумій, які можуть належати деяким з найближчих військовиків і радників царя Тутанхамона, а також дослідники зосередили свою увагу на розміщеній неподалік піраміді, що належала Теті, першому царю Шостої династії Єгипту.

У цих шахтах археологи виявили величезний вапняковий саркофаг, а також 300 трун часу Нового царства.

Археолог зазначив, що раніше поховання часу Нового царства не були відомі у цьому районі, тож це взагалі унікальна знахідка.

Нагадаємо, у Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".

Вчені розгадали таємницю фараона Тутанхамона

Читайте також: