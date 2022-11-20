У Єгипті знайдена піраміда невідомої цариці, а також 300 нових мумій

У Єгипті археологи розкопали піраміду невідомої давньоєгипетської цариці.
Поруч із гробницею давньоєгипетського фараона Тутанхамона археологи розкопали піраміду невідомої цариці.
Про це пише Live Science.
Відомо, що протягом останніх двох років археологи працювали у Саккарі, археологічній пам'ятці у Гізі, приблизно за 32 кілометри на південь від Каїра. Недавно вони виявили безліч трун і мумій, які можуть належати деяким з найближчих військовиків і радників царя Тутанхамона, а також дослідники зосередили свою увагу на розміщеній неподалік піраміді, що належала Теті, першому царю Шостої династії Єгипту.
У цих шахтах археологи виявили величезний вапняковий саркофаг, а також 300 трун часу Нового царства.
Археолог зазначив, що раніше поховання часу Нового царства не були відомі у цьому районі, тож це взагалі унікальна знахідка.
Нагадаємо, у Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".
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