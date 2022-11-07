У Єгипті знайшли таємничий тунель довжиною 1300 метрів

Під час розкопок у давньоєгипетському місті археологи натрапили на дуже довгий тунель.

У давньоєгипетському місті Тапосіріс-Магна археологи виявили вирубаний у скелі тунель. Він простягається на понад 1300 метрів і опускається на глибину 13 метрів.

Про це пише видання Heritage Daily.

Частина тунелю розташована під водою. Проте дослідники виявили цінні артефакти у відкладеннях. Археологи дістали кілька посудин та горщиків. Також було виявлено прямокутний блок вапняку. Ця знахідка підтверджує теорію, що фундамент храму теж занурений у воду. Наразі команда проводить подальші дослідження.

Раніше на цьому місці знаходили гробниці віком 2000 років. В них були поховання римського і грецького періодів.

Тапосіріс-Магна розташований на північному узбережжі Єгипту неподалік Олександрії. Його заснував фараон Птолемей ІІ Філадельф у ІІІ столітті до н. е. Деякі вчені вважають це місце похованням Клеопатри.

Нагадаємо, під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Келендеріс вчені виявили піч для промислового виробництва та дитячу могилу зі скляними браслетами.

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