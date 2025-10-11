У Єгипті виявлено "двері" до підземного світу: тунелі під пірамідами Гізи

Піраміди Гізи / © pixabay.com

Три ідеально вирізані шахти, заховані під пісками плато Гіза між Великим Сфінксом, пірамідою Хеопса та пірамідою Хефрена, можуть бути дверима у давно забутий підземний світ.

Про це пише дослідник Армандо Мей у виданні The Daily Mail.

За його словами, ці шахти не можуть бути колодязями. На них немає жодних написів, жодних слідів випадкового копання, а їхня геометрія надто точна, стіни надто гладкі, дизайн надто навмисний.

У цьому контексті дослідник згадує повідомлення давньогрецького історика Геродота, який описував масивний «лабіринт» у Єгипті з 3000 камерами, багато з яких були приховані під землею, включаючи велику підземну піраміду.

Армандо Мей виявив шахти під час польових досліджень у рамках дослідницького проєкту «Хафрен», в якому також працювали професор Коррадо Маланга та інженер Філіппо Біонді.

За допомогою супутникової технології радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR) було досліджено підземні структури під Гізою.

Що відомо про дивні тунелі

Першу шахту виявили на північний схід від Сфінкса. Її квадратний отвір, обрамлений вапняковими блоками, занурюється майже на 40 метрів, що приблизно дорівнює висоті 12-поверхового будинку.

Його стіни витесані з вражаючою точністю, викладені блоками вапняку та пісковику.

На глибині 12 метрів навколо шахти знаходиться порожнина шириною 24 метри, яка занадто навмисно утворена, щоб бути природною ерозією. Супутникові знімки показали, що воно продовжується ще глибше під завалами.

Поруч розташована друга шахта, що відображає першу. Вона ніби з’єднує Долинний храм з місцевістю поблизу піраміди Хефрена і має таку ж гладку точність і периметральний канал.

Третя шахта, зі східної сторони піраміди Хеопса, є найцікавішою. Її вхід колись був укріплений підпірними блоками, що натякало на частий доступ до неї.

Виїмка, вирізана у західній стіні, здається, призначена для підняття або направлення предметів знизу. Навколишня порожнина ідеально виміряна.

Наразі незрозуміло, як використовувалися ці шахти — для ритуальних підношень, гідравлічних систем чи вертикальних транспортних камер.

Підземний світ Стародавнього Єгипту

Сучасні методи візуалізації, включаючи георадар, електрорезистивну томографію та нашу власну технологію SAR, виявляють подальші аномалії поблизу Сфінкса, натякаючи на взаємопов’язані порожнини під плато.

Якщо це буде підтверджено, ці шахти можуть бути точками входу до величезної, інженерної мережі, що вирівнюється з самими пірамідами.

Під плато, траншеї та ями, вирубані у вапняку, разом із глибокими скельними шахтами та колодязями, свідчать про те, що будівельники спроектували підземні простори з такою ж ретельністю, як і пам’ятки вище.

Справжні масштаби підземного світу Гізи залишалися невідомими, але ці шахти можуть нарешті розкрити втрачену главу давньої інженерії та церемоніальної практики.

